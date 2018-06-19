عمرو نصار يجتمع مع رئيس التنمية الصناعية لبحث ملفات الهيئة

كتب إسلام سعيد

يعقد المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، اجتماع حاليا مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث عدد من الملفات التى تعمل عليها الهيئة وعلى رأسها طروحات الأراضى المقررة هذا العام، وكذلك خطة الهيئة لعملية الهيكلة.

ويجرى وزير الصناعة الجديد لقاءات مع الهيئات داخل الوزارة، ومن المقرر عقد اجتماعا موسعا بمشاركة جميع الهيئات لبحث الملفات المتاحة لدى كل جهة وهيئة ومصلحة داخل وزارة التجارة والصناعة.

وتولى المهندس عمرو نصار مقعد وزارة التجارة والصناعة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلفًا للمهندس طارق قابيل.