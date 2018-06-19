video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:46 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

عريقات: أمريكا تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية لإنسانية بامتياز

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:32 ص
عريقات: أمريكا تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية لإنسانية بامتياز صائب عريقات
رام الله(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز.

وقال عريقات - لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء "إن واشنطن دعت فى إحدى المقالات للتخلص من القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالثوابت الوطنية وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مبينا أن الإدارة الأمريكية بحاجة لقيادة تتعامل مع الواقع الجديد الذى تريده".

وتساءل إلى متى يستمر الانقلاب، الذى يعتبر الثغرة التى دخلت منها الولايات المتحدة وإسرائيل وصولا لتصفية المشروع الوطنى الفلسطينى.

وأضاف عريقات "الولايات المتحدة دخلت فى لعبة خطيرة جدا من خلال استبدال الحقوق الوطنية بالمشاريع الإنسانية، ما يتطلب تنفيذ اتفاقات المصالحة وإيجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاملة تقوم على أساس برنامج منظمة التحرير".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صائب عريقات يطالب سويسرا باعتذار عن هجوم وزير خارجيتها على "الأونروا"

صائب عريقات: الرئيس أبو مازن بصحة جيدة ويغادر المستشفى بعد غد

صائب عريقات: القضية الفلسطينية فى قلب الرئيس السيسى وكل مصرى

صائب عريقات: محاولة اغتيال الحمد الله بغزة جريمة تستهدف شق الصف الوطنى

صائب عريقات

فلسطين

القضيه الفلسطينيه

امريكا

منظمه التحرير الفلسطينيه




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة