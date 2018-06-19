عريقات: أمريكا تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية لإنسانية بامتياز

رام الله(أ ش أ)

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز.

وقال عريقات - لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء "إن واشنطن دعت فى إحدى المقالات للتخلص من القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالثوابت الوطنية وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، مبينا أن الإدارة الأمريكية بحاجة لقيادة تتعامل مع الواقع الجديد الذى تريده".

وتساءل إلى متى يستمر الانقلاب، الذى يعتبر الثغرة التى دخلت منها الولايات المتحدة وإسرائيل وصولا لتصفية المشروع الوطنى الفلسطينى.

وأضاف عريقات "الولايات المتحدة دخلت فى لعبة خطيرة جدا من خلال استبدال الحقوق الوطنية بالمشاريع الإنسانية، ما يتطلب تنفيذ اتفاقات المصالحة وإيجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاملة تقوم على أساس برنامج منظمة التحرير".