طلاب الثانوية بشبرا يرتدون تيشرت المنتخب: "بنتفائل بيه وهنكسب روسيا"

كتب محمود راغب

شهدت لجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة، ارتداء عدد من طلاب الثانوية العامة تيشيرتات منتخب مصر، قبل دخولهم لجان الامتحان فى مادتى الفيزياء والتاريخ.

وعبر أحد الطلاب عن تفاؤله بارتداء تيشيرت المنتخب خلال أدائه امتحان الثانوية العامة ، قائلا :" متفائل بيه وهنكسب أن شاء الله".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



طلاب الثانوية العامة بشبرا يرتدون تيشرت المنتخب