طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى 368 ألفًا و349 طالبًا وطالبة، بينما يمتحن طلاب الشعبة الأدبية فى مادة التاريخ بإجمالى 254 ألفًا و508 طالبًا موزعين على 1777 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وأعلن الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة ستطبق إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة فى الأيام المتبقية من الامتحانات.

وقال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تزويد كل لجنة بعدد 2 عصا إليكترونية جديدة وبطاريات جديدة لتشغيل العصا القديمة بفاعلية.