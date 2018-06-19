video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى 368 ألفًا و349 طالبًا وطالبة، بينما يمتحن طلاب الشعبة الأدبية فى مادة التاريخ بإجمالى 254 ألفًا و508 طالبًا موزعين على 1777 لجنة سير بمختلف المحافظات.

 

وأعلن الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة ستطبق إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة فى الأيام المتبقية من الامتحانات.

 

وقال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تزويد كل لجنة بعدد 2 عصا إليكترونية جديدة وبطاريات جديدة لتشغيل العصا القديمة بفاعلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إطلاق رابط على موقع الوزارة لتلقى شكاوى المعلمين الأسبوع المقبل

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة الفيزياء والتاريخ 2018

تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

لجان الشغب




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة