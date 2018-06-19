ضبط 16 سائق سيرفيس لمخالفتهم التعريفة وخطوط السير بمواقف القاهرة

ماجد تمراز

شنت أجهزة محافظة القاهرة ومشروع جهاز سرفيس القاهرة، سلسلة من الحملات على مواقف السرفيس فى مناطق مختلفة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة عقب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تعريفة ركوب السيارات بقرار رسمى من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وقال عمرو جمجوم، مدير مشروع سيرفيس القاهرة، إنه تم ضبط عشرة حالات مخالفة لسيارات السرفيس قام سائقوها بتحميل السيارات زيادة عن التعريفة المقررة، ومخالفة خطوط السير المحددة وتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة.

فيما تم ضبط ستة سائقين بموقف السلام لمخالفتهم أسعار التعريفة المقررة وتم تحرير محضر ضدهم بقسم شرطة السلام جنح 16687 على أن يتم عرضهم على النيابة.