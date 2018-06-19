ضبط 16 حالة غش بالفيزياء والتاريخ.. وطالب بحوزته موبايل عليه المنهج كاملا

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تمت زيادة درجات الرأفة هذا العام لطلاب الثانوية العامة.



وكشف رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى، إن غرفة عمليات اتحاد الطلاب أكدت أن أسئلة التاريخ والفيزياء فى مستوى الطالب المتوسط.



وأكد أنه تم ضبط 9 حالات غش فى الفيزياء منهم 6 موبايلات مغلقة، إضافة إلى 7 حالات فى التاريخ منهل حالات فى شمال سيناء كما تم ضبط طالب فى الفيوم وبحوزته موبايل وعليه المنهج كاملا ويحرم عام من الامتحان لمدة عام.



وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.



ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.