صور وفيديو.. أمريكا تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الدولى

رويترز

أعلنت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولى، مشددة على أن هذا المجلس لا يستحق اسمه.

وأضافت "هايلى"، خلال مؤتمر صحفى، :"الوضع فى مجلس حقوق الإنسان يتداعى ولن يتحسن.. من أهم أهدافنا منع أسوأ منتهكى حقوق الإنسان من أن يصبحوا أعضاء فى المجلس ولكن ذلك لم يحدث وهناك دول انضمت من منتهكى حقوق الإنسان".



السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي



السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة



نيكي هالي السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة