صور.. وزير التعليم العالى: قرارات جريئة وقوية قريبا لدعم التعاون مع وزارة الصحة

وائل ربيعى تصوير محمد الحصرى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إنه لأول مرة يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وأن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أجرت أول زيارة لها بعد توليها المنصب لوزارة التعليم العالى، موضحا أن هذا يدل على رغبتها فى تعميق التعاون مع الوزارة، معلنا أن وزارة التعليم العالى ترحب بهذا التعاون بشكل كامل.

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء 19 يونيو بحضور الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، لعرض خطة العمل المشترك خلال الفترة القادمة، أن هناك 110 مستشفى جامعية معنية بعلاج المرضي، قائلاً: "نحن ندعم وزارة الصحة بكل السبل من خريجين ومستوى علاج، ووزيرة الصحة لها خبرة كبيرة في منظومة الصحة والمستشفيات الجامعية، ونعمل على تحقيق نهضة علمية فى قطاع الطب"، معلنا أن المستقبل القريب سيشهد قرارات جريئة وقوية.

وعقد الوزيران اجتماعا مغلقا قبل عقد المؤتمر الصحفى، حيث أكدا الوزيران أنهما وضعا خطة للتعاون المشترك وربط مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.







































































