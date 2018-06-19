صور.. مراكز تعليم قيادة السيارات فى السعودية كامل العدد بسبب المرأة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

أيام معدودة تفصل المرأة السعودية عن تحقيق أحد الأحلام والطموحات التى كافحت من أجلها لعقود طويلة، حيث تفتح إدارة المرور أبوابها أمام نساء المملكة من أجل استخراج رخص لقيادة السيارة، وذلك تنفيذا للأمر، الذى أصدره العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى سبتمبر الماضى، بالسماح للمرأة باستخراج رخص لقيادة السيارات.

وبمجرد إصدار القرار الملكى، شهدت مراكز تعليم قيادة السيارات إقبالا كبيرا بين سيدات المملكة، اللاتى حرصن على الاستعداد جيدا، للحصول على الرخصة، وتحقيق الحلم الذى طالما طمحت إليه لعقود طويلة، وهو الأمر الذى تزايد بصورة كبيرة فى الأيام الماضية، خاصة مع اقتراب سريان القرار الأحد القادم.

ويأتى قرار العاهل السعودى، فى إطار الخطوات الإصلاحية التى اتخذها العاهل السعودى، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، والتى تهدف إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى والمجتمعى.