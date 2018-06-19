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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:29 م
خالد صلاح
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صور.. مراكز تعليم قيادة السيارات فى السعودية كامل العدد بسبب المرأة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:03 ص
صور.. مراكز تعليم قيادة السيارات فى السعودية كامل العدد بسبب المرأة المرأة السعودية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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أيام معدودة تفصل المرأة السعودية عن تحقيق أحد الأحلام والطموحات التى كافحت من أجلها لعقود طويلة، حيث تفتح إدارة المرور أبوابها أمام نساء المملكة من أجل استخراج رخص لقيادة السيارة، وذلك تنفيذا للأمر، الذى أصدره العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، فى سبتمبر الماضى، بالسماح للمرأة باستخراج رخص لقيادة السيارات.

وبمجرد إصدار القرار الملكى، شهدت مراكز تعليم قيادة السيارات إقبالا كبيرا بين سيدات المملكة، اللاتى حرصن على الاستعداد جيدا، للحصول على الرخصة، وتحقيق الحلم الذى طالما طمحت إليه لعقود طويلة، وهو الأمر الذى تزايد بصورة كبيرة فى الأيام الماضية، خاصة مع اقتراب سريان القرار الأحد القادم.

ويأتى قرار العاهل السعودى، فى إطار الخطوات الإصلاحية التى اتخذها العاهل السعودى، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، والتى تهدف إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى والمجتمعى.

معلمة سعودية تشرح أثناء أحد الدروس النظرية
معلمة سعودية تشرح أثناء أحد الدروس النظرية

إمرأة سعودية فى طريقها لتلقى تدريب القيادة
إمرأة سعودية فى طريقها لتلقى تدريب القيادة

سيدة سعودية فى طريقها لدخول مركز تدريب
سيدة سعودية فى طريقها لدخول مركز تدريب

أثناء تدريب أحد سيدات السعودية
أثناء تدريب أحد سيدات السعودية

تدريب السيدات السعوديات يشمل طرق حديثة
تدريب السيدات السعوديات يشمل طرق حديثة

معلمة تعطى تعليمات لإحدى المتدربات
معلمة تعطى تعليمات لإحدى المتدربات

كيفية الجلوس على مقعد القيادة أحد دروس تعليم قيادة السيارات
كيفية الجلوس على مقعد القيادة أحد دروس تعليم قيادة السيارات

أثناء أحد الدروس النظرية
أثناء أحد الدروس النظرية

سيدة سعودية تستعد للدرس العملى على القيادة
سيدة سعودية تستعد للدرس العملى على القيادة

سيدات السعودية يتعلمن قياس زيت الموتور أثناء التدريب
سيدات السعودية يتعلمن قياس زيت الموتور أثناء التدريب

أثناء التدريب العملى
أثناء التدريب العملى

معلمة تعلم المتدربة كيفية ضبط المرآة
معلمة تعلم المتدربة كيفية ضبط المرآة

حديث باسم بين معلمة وإحدى المتدربات
حديث باسم بين معلمة وإحدى المتدربات

معلمة تشرح للمتدربة أثناء التدريب
معلمة تشرح للمتدربة أثناء التدريب

 


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