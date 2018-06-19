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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:56 م
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صور.. ماكرون يدعو إلى "رد أوروبى" فى مواجهة "تحدى الهجرة"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:24 م
صور.. ماكرون يدعو إلى "رد أوروبى" فى مواجهة "تحدى الهجرة" ماكرون وميركل
أ ف ب
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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى "رد أوروبى" فى مواجهة "تحدى الهجرة" فى وقت تزداد التباينات بين دول الاتحاد الأوروبى حيال هذا الملف.

وشدد ماكرون أمام الصحفيين خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرب برلين على الحاجة الى "رد أوروبى فى مواجهة تحدى الهجرة"، داعيا اوروبا الى ان تتمتع "بامكانيات اكبر" لمراقبة الحدود الخارجية وبمزيد من "اليات التضامن خارج حدودنا كما داخلها فى مواجهة وصول المهاجرين".

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن أوروبا فى مواجهة "خيار حضارى" مع تنامى الخطاب القومى، والاتجاهات المناهضة للتجربة الاتحادية الآوروبية.

وعرض ماكرون اقتراحات مشتركة لاصلاح الاتحاد الاوروبى "تاتى هذه القمة (...) فى ساعة حقيقة لكل من دولنا ولقارتنا. انه ربما خيار حضارى (...) بين من يريدون القول ان اوروبا باتت تتجه نحو التفكك، والذين يريدون دفع اوروبا هذه قدما" فى اشارة اليه والى ميركل.

جانب من اللقاء الثنائى

جانب من اللقاء الثنائى

 

ماكرون وميركل
ماكرون وميركل

 

ميركل وماكرون
ميركل وماكرون

 


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ماكرون

ميركل

فرنسا

ألمانيا

الهجرة




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