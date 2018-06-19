صور.. قوات البحرية الإسبانية تنقذ 152 مهاجرا من الغرق فى البحر المتوسط

مدريد (أ ش أ)

تمكنت قوات البحرية الإسبانية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 152 مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن البحرية الإسبانية تمكنت من إنقاذ 102 مهاجر كانوا على متن ثلاثة زوارق مطاطية غرب البحر المتوسط ، كما استقبلت مدينة المرية الإسبانية سفينة إنقاذ أخرى تقل 50 مهاجرا.

وتحاول البحرية الإسبانية العثور على زورق يحمل على متنه 54 مهاجرًا ، مدرجين على قائمة المفقودين حتى الآن ، ويُعتقد أنهم فى منطقة أقرب إلى مضيق جبل طارق.

وكانت تقارير الأمم المتحدة قد ذكرت فى وقت سابق أن طريق الهجرة إلى إسبانيا من خلال غرب البحر المتوسط شهد نشاطًا ملحوظا فى حركة نقل المهاجرين خلال الآونة الأخيرة ، حيث سلك هذا الطريق البحرى أكثر من 13 ألف مهاجرًا فى 2018 ، من بينهم ألف و400 مهاجر منذ يوم الجمعة الماضى.



البحرية الإسبانية



جانب من إنقاذ المهاجرين



إنقاذ البحرية الإسبانية للمهاجرين



المهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق



الصليب الأحمر الإسبانى



إنقاذ مهاجرين



مهاجرون بعد إنقاذهم من الغرق



جانب من المهاجرين بعد إنقاذهم



سفينة إنقاذ مهاجرين