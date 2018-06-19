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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:18 ص
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صور.. فرق الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين بعد غرق مركب ببحيرة توبا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:58 ص
صور.. فرق الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين بعد غرق مركب ببحيرة توبا فرق الإنقاذ الإندونيسية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب – رويترز)
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قامت فرق الإنقاذ الإندونيسية اليوم الثلاثاء، بالبحث عن الركاب المفقودين فى مركب غرق بحيرة توبا.

وكان مسئول فى الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، قد أعلن مقتل شخص وفقدان العشرات فى حادث غرق مركب كان يقل 80 شخصا أمس الاثنين فى إندونيسيا.

وغرق المركب فى بحيرة توبا بمقاطعة سومطرة الشمالية، على بعد أكثر من 1300 شمال غرب العاصمة جاكرتا، وقال المتحدث باسم الوكالة "تم انقاذ ستة اشخاص، فيما لقى راكب حتفه".

وارسلت السلطات سفن انقاذ لكن الطقس السيء يعرقل عملياتها، وتحتفل اندونيسيا بعيد الفطر منذ الجمعة، ويمضى الملايين عطلا خلال الاحتفالات. وتعد بحيرة توبا مقصدا سياحيا شعبيا.

وحادثة المركب هى الاخيرة فى سلسلة من الحوادث البحرية فى ارخبيل الجزر الشاسع، حيث يعتمد الاهالى بدرجة كبيرة على المراكب للتنقل بين الجزر البالغ عددها نحو 17 ألفا لكن معايير السلامة فيها منخفضة.

بكاء الأهالى على ذويهم المفقودين
بكاء الأهالى على ذويهم المفقودين

 

جانب من عمليات البحث
جانب من عمليات البحث

 

جانب من بكاء أهالى المفقودين
جانب من بكاء أهالى المفقودين

 

فرق الإنقاذ الإندونيسية
فرق الإنقاذ الإندونيسية

 

جانب من عمليات فرق الإنقاذ الإندونيسية
جانب من عمليات فرق الإنقاذ الإندونيسية

 


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