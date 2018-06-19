صور.. عمرو دياب يرفع علم مصر فى حفله بروسيا بحضور وزيرة السياحة

رسالة روسيا





أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا على مسرح Nautilus Space فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، مساء الإثنين، حضره حشود كبيرة من الجماهير المصرية على رأسهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى جماهير كبيرة من باقى دول العالم.

وحرص "الهضبة" على رفع العلم المصرى أثناء غنائه وقبل المواجهة المرتقبة للمنتخب المصرى أمام نظيره الروسى، مساء اليوم الثلاثاء، وقدم مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة الذى تفاعل معها جمهور الحفل.

كما حرص الهضبة على اصطحاب جميع أفراد فرقته الموسيقية، وكان من بينهم الملحن نادر حمدى، والذى عزف على "الأورج".

ومن المقرر أن يشاهد "الهضبة" وأعضاء فرقته مباراة منتحب مصر أمام روسيا، فى الساعة الثامنة مساء اليوم، من المدرجات مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنانون أحمد رزق وأحمد السعدنى وأشرف زكى والإعلامى خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن والإعلامية بوسى شلبى وعدد كبير من السياسيين والرياضيين.























