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صور.. جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة إزالة للإشغالات بالتجمع الخامس

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:59 م
صور.. جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة إزالة للإشغالات بالتجمع الخامس جانب من الحملة
كتب أحمد حسن
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في أول يوم عمل رسمي لأجهزة الحكومة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة بقيادة المهندس عبد الرؤوف الغيطي نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ، حملة إزالة مكبرة لإزالة الإشغالات بالحي الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة.
 
 
من جانبه قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، نائب رئيس الجهاز، أنه تم إزالة ما يقرب من ٤٤ كشك ومحل مخالف بشوارع الحي الثالث وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمدينة .
 
 
وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر أن تستمر الحملات في الحي الثالث للانتهاء من كافة الإشغالات بالحي، وذلك في إطار سياسة إزالة كافة الإشغالات التى تتبعها وزارة الإسكان في مختلف المدن الجديدة، وعلي رأسهم مدينة القاهرة الجديدة.
 
 
حلمة إزالة إشغالات (1)
حلمة إزالة إشغالات 

حلمة إزالة إشغالات (2)
حلمة إزالة إشغالات 

حلمة إزالة إشغالات (3)
حلمة إزالة إشغالات 

حلمة إزالة إشغالات (4)
حلمة إزالة إشغالات 

حلمة إزالة إشغالات (5)
حلمة إزالة إشغالات 

حلمة إزالة إشغالات (6)
حلمة إزالة إشغالات 
 
 
 

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