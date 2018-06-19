صور.. تزامنا مع المونديال.. فيضان يغرق مدينة روسية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

بالتزامن مع مباريات كأس العالم، شهدت مدينة نيجني نوفجورود الروسية، أمطارا غزيرة، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى فيضانات أدت إلى غرق المدينة بالمياة بصورة كبيرة.

وغطت المياة أعداد كبيرة من الأشخاص والسيارات، بينما لم ترد أخبار عن إصابات أو ضحايا.



أحد المنقذين يساعد سيدة على الخروج من سيارتها



المنقذ ينقل مقتنيات مواطنة روسية قبل إنقاذها



منقذ روسى يحمل سيدة روسية



المياه تغطى السيارات



ارتفاع منسوب المياه فى شوارع المدينة الروسية بعد الأمطار



حوار بين مواطنين فى الشوارع



مواطن روسى يتابع حالة سيارته بعد الأمطار



إمرأة تلتقط صورة عبر المحمول للشوارع الغارقة بالمياه



منقذ يحمل إمرأة روسية



منقذ يحمل سيدة روسية