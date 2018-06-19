video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تزامنا مع المونديال.. فيضان يغرق مدينة روسية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:46 م
صور.. تزامنا مع المونديال.. فيضان يغرق مدينة روسية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

بالتزامن مع مباريات كأس العالم، شهدت مدينة نيجني نوفجورود الروسية، أمطارا غزيرة، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى فيضانات أدت إلى غرق المدينة بالمياة بصورة كبيرة.

وغطت المياة أعداد كبيرة من الأشخاص والسيارات، بينما لم ترد أخبار عن إصابات أو ضحايا.

أحد المنقذين يساعد سيدة على الخروج من سيارتها
أحد المنقذين يساعد سيدة على الخروج من سيارتها

 

المنقذ ينقل مقتنيات مواطنة روسية قبل إنقاذها
المنقذ ينقل مقتنيات مواطنة روسية قبل إنقاذها

 

منقذ روسى يحمل سيدة روسية
منقذ روسى يحمل سيدة روسية

 

المياه تغطى السيارات
المياه تغطى السيارات

 

ارتفاع منسوب المياه فى شوارع المدينة الروسية بعد الأمطار
ارتفاع منسوب المياه فى شوارع المدينة الروسية بعد الأمطار

 

حوار بين مواطنين فى الشوارع
حوار بين مواطنين فى الشوارع

 

مواطن روسى يتابع حالة سيارته بعد الأمطار
مواطن روسى يتابع حالة سيارته بعد الأمطار

 

إمرأة تلتقط صورة عبر المحمول للشوارع الغارقة بالمياه
إمرأة تلتقط صورة عبر المحمول للشوارع الغارقة بالمياه

 

منقذ يحمل إمرأة روسية
منقذ يحمل إمرأة روسية

 

منقذ يحمل سيدة روسية
منقذ يحمل سيدة روسية

 

الأمطار غطى شوارع المدينة الروسية
الأمطار غطى شوارع المدينة الروسية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أمطار غزيرة وفيضانات تغرق شوارع فى المكسيك

صور.. أمطار غزيرة وفيضانات تضرب سويسرا

منظمة الهجرة: 31 ألفا من لاجئى الروهينجا ببنجلاديش عرضة لخطر الفيضانات

فيضانات

روسيا

كاس العالم

كأس العالم

نيجني نوفجورود

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة