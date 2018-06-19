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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:53 م
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صور.. المرور ينفذ حملات للتأكد من تعريفة الركوب والحد من السرعات

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:26 م
صور.. المرور ينفذ حملات للتأكد من تعريفة الركوب والحد من السرعات قيادات وزارة الداخلية تتفقد الطرق السريعة للتأكيد على تعريفة الركوب
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على الطرق مثل حملات الرادار للحد من السرعات، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتوزيع مطويات عليها بعض الإرشادات المرورية.

 

وتم نشر رجال مباحث الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير ادارة البحث بالإدارة علي المواقف للتأكد من التعريفة المقررة ، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية.

 

تأتى تلك الحملات في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشن الحملات المرورية علي الطرق السريعة للحد من الحوادث تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

 

التاكيد على تعريفة الركوب
التاكيد على تعريفة الركوب
جانب من حملات المرور
جانب من حملات المرور

 

قيادات الداخلية تتفقد الطرق الصحراوية
قيادات الداخلية تتفقد الطرق الصحراوية

 

قيادات المرور تتابع سير الرحلات المرورية على الطرق
قيادات المرور تتابع سير الرحلات المرورية على الطرق

 

مساعد الوزير للمرور يؤكد على تعريفة الركوب
مساعد الوزير للمرور يؤكد على تعريفة الركوب

 

مساعدين الوزير يتابعون الحملات
مساعدين الوزير يتابعون الحملات

 

مساعدين الوزير يتفقدون الطرق
مساعدين الوزير يتفقدون الطرق

 

 

 


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