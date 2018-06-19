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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:28 ص
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صور.. استمرار البحث عن مفقودين بعد غرق عبارة فى إندونيسيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:11 ص
صور.. استمرار البحث عن مفقودين بعد غرق عبارة فى إندونيسيا غرق عبارة فى إندونيسيا
رويترز
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يصارع رجال الإنقاذ فى إندونيسيا أمطارا غزيرة وأمواجا يصل ارتفاعها إلى مترين، اليوم الثلاثاء، بحثا عن ناجين بعد غرق عبارة على متنها ما لا يقل عن 80 راكبا فى بحيرة توبا السياحية فى سومطرة الشمالية.

وجرى إنقاذ 18 شخصا وتم تأكيد وفاة راكب بعد غرق العبارة أمس الاثنين. ويشارك نحو 100 من رجال الإنقاذ بينهم مسؤولون في الشرطة والجيش في عملية البحث والإنقاذ ،ولم يتضح بعد إن كان هناك أجانب بين المفقودين.

وقال بوديوان رئيس وكالة البحث والإنقاذ فى مدينة ميدان القريبة "تحركت فرقنا المشتركة فى السابعة صباحا"، وأضاف أن الفرق ستواصل العمل ما دامت حالة الطقس تسمح.

وقال "قد يستغرق العثور على الضحايا الغارقين وقتا" مضيفا أن بعض الجثث ربما تكون محاصرة داخل العبارة الغارقة.

وقال سري هارديانتو المسؤول فى وزارة النقل الإندونيسية إن العبارة مصممة لاستيعاب 60 راكبا لكنها ربما كانت تقل نحو 80 شخصا وعشرات الدراجات النارية.

وذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن هناك تقارير غير مؤكدة بأن العبارة، التى تعرضت لأمواج عاتية ورياح قوية، كانت تقل ما يصل إلى 130 شخصا.

 

فرق الانقاذ تحاول البحث عن مفقودين
فرق الانقاذ تحاول البحث عن مفقودين

 

قارب يبحث عن ضحايا وسط متابعة من قبل أشخاص
قارب يبحث عن ضحايا وسط متابعة من قبل أشخاص

 

أشخاص يتابعون قارب الإنقاذ بينما كانت تقوم بمهمتها
أشخاص يتابعون قارب الإنقاذ بينما كانت تقوم بمهمتها

 

إمرأة تبكى بينما كانت تنتظر معرفة مصير أقاربها
إمرأة تبكى بينما كانت تنتظر معرفة مصير أقاربها

 

سيارة الإسعاف تستقبل أحد المصابين
سيارة الإسعاف تستقبل أحد المصابين

 

أحد الناجين بين أقاربه بعد انقاذه
أحد الناجين بين أقاربه بعد انقاذه

 

فريق الإنقاذ يستعد للقيام بمهامه لانقاذ ركاب العبارة
فريق الإنقاذ يستعد للقيام بمهامه لانقاذ ركاب العبارة

 

قارب الإنقاذ
قارب الإنقاذ

 

إمرأة تبكى بينما كانت تهاتف أقاربها حول مستجدات الحادث
إمرأة تبكى بينما كانت تهاتف أقاربها حول مستجدات الحادث

 

 


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