video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

شركة "فيزا" لأنظمة الدفع تؤكد تأثر 5 ملايين عملية بعطل حدث هذا الشهر

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:33 م
شركة "فيزا" لأنظمة الدفع تؤكد تأثر 5 ملايين عملية بعطل حدث هذا الشهر فيزا
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت شركة "فيزا" العملاقة لانظمة الدفع بواسطة البطاقات الثلاثاء أن العطل التقنى الواسع النطاق فى وقت سابق هذا الشهر منع إتمام 5,2 ملاينن معاملة مالية بشكل صحيح، نحو نصفها فى بريطانيا.

وذكرت شركة "فيزا" فى كشفها عن التفاصيل فى رسالة إلى اللجنة البرلمانية البريطانية التى تحقق فى القضية إن العطل "النادر" من نوعه منع الكثير من حاملى بطاقات فيزا من القيام بدفوعات فى أوروبا لعشر ساعات فى الاول من حزيران/يونيو.

واعتذرت الشركة "دون أى تحفظ" على العطل وعرضت خططها للتعويض.

وكتبت الرئيسة التنفيذية لشركة فيزا شارلوت هوغ فى الرسالة "فى الاجمال، بالنسبة للبطاقات الصادرة فى المملكة المتحدة وخارجها (...) تم البدء بـ51,2 مليون تعامل مالى لفيزا وتم إرسالها لأنظمة فيزا الأوروبية لإتمامها" مضيفة أن "5,2 ملايين من هذه التعاملات لم تتم بشكل صحيح".

واضافت فى الرسالة الموجهة إلى رئيسة لجنة الخزانة التابعة للبرلمان البريطانى نيكى مورغان إن العطل نجم عن "اخفاق جزئى نادر للغاية" لمفتاح فى أحد مراكز المعلومات التابعة لفيزا مؤكدة إصلاحه.

واكدت الشركة اجراء 27,6 مليون تعامل مالى فى بريطانيا اثناء العطل، لم يتم 2,4 مليون منها بشكل صحيح.

وقالت فى رسالة "فى ساعة الذروة، أثر العطل على أشخاص خلال عودتهم من العمل وتجمعهم فى المطاعم والحانات وقيامهم بالتسوق".

وأضافت "نأخذ دورنا المهم فى دعم الاستقرار المالى فى بريطانيا بشكل جدي".

وتابعت "نعتذر دون أى تحفظ لكل من تأثر بالحادثة" مؤكدة أن "فيزا وبالاشتراك مع المؤسسات المالية الشريكة لنا طبقت سريعا برنامج تعويض لحاملى البطاقات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة العمل ببطاقات فيزا بعد تعطلها فى أرجاء أوروبا

فيزا

عطل

اقتصاد




لا تفوتك
وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

إنفوجراف.. محمد صلاح vs كوتيبوف من يتفوق فى موقعة مصر وروسيا بكأس العالم؟

إنفوجراف.. محمد صلاح vs كوتيبوف من يتفوق فى موقعة مصر وروسيا بكأس العالم؟

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة