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شرطة التموين تضبط 633 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:00 ص
شرطة التموين تضبط 633 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة مستحضرات تجميل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وحررت محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من  مستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور" والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 633 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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