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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:56 م
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شرطة التموين تضبط 26 قضية غش تجارى فى حملات تموينية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:13 م
شرطة التموين تضبط 26 قضية غش تجارى فى حملات تموينية اسطوانات بوتاجاز-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة التموين في ضبط 27  قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و 109 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط 9 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

واثمرت جهود شرطة التموين عن 26 قضية فى مجال الغش التجارى وضبط 523 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين،و13 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها وضبط 10قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر،و4 قضايا فى مجال الألعاب النارية وضبط  قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 

 

 


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