شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر سيارات النقل العام بعد تحريك أسعار الوقود

كتب ــ ماجد تمراز

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المقترح الذى قدمته هيئة النقل العام بالقاهرة لزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، بعد تحريك وزارة البترول أسعار المحروقات والبنزين، وقد اعتمد محافظ القاهرة الزيادة أيضا فى أسعار تذاكر سيارات النقل الجماعى، "اليوم السابع" يستعرض الزيادات فى السطور التالية:

1ـ أتوبيسات النقل العام التى تسير مسافة 30 كيلو متر فأقل سعر تذكرتها 3 جنيهات.

2ـ الأتوبيسات التى تسير 31 كيلو متر وحتى 40 كيلو متر سعر تذكرتها 4 جنيهات.

3ـ الأتوبيسات التى تسير من 41 كيلو متر وحتى 60 كيلو متر مربع سعر تذكرتها 5 جنيهات.

4ـ سعر تذكرة الأتوبيس "أبو دورين" المكيف والمزود بخاصية الـ"واى فاى"7 جنيهات.

5ـ أكثر من 80 % من أتوبيسات الهيئة سعر تذكرتها 3 جنيهات.

6ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص العادى من 3 جنيهات لـ 4 جنيهات.

7ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص المزود بـ واى فاى من 3.5 جنيه لـ 4.25 جنيه.

8ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص المتجه للمدن الجديدة من 4.5 جنيه لـ 5 جنيهات.

9ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص مميز (مكيف + واى فاى) من 7 جنيهات لـ 8 جنيهات.