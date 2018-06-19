video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر سيارات النقل العام بعد تحريك أسعار الوقود

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:24 م
شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر سيارات النقل العام بعد تحريك أسعار الوقود أتوبيسات النقل العام - أرشيفية
كتب ــ ماجد تمراز
إضافة تعليق
 
اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المقترح الذى قدمته هيئة النقل العام بالقاهرة لزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، بعد تحريك وزارة البترول أسعار المحروقات والبنزين، وقد اعتمد محافظ القاهرة الزيادة أيضا فى أسعار تذاكر سيارات النقل الجماعى، "اليوم السابع" يستعرض الزيادات فى السطور التالية:
 
1ـ أتوبيسات النقل العام التى تسير مسافة 30 كيلو متر فأقل  سعر تذكرتها 3 جنيهات.
2ـ الأتوبيسات التى تسير 31 كيلو متر وحتى 40 كيلو متر سعر تذكرتها 4 جنيهات.
3ـ الأتوبيسات التى تسير من 41 كيلو متر وحتى 60 كيلو متر مربع سعر تذكرتها 5 جنيهات.
4ـ سعر تذكرة الأتوبيس "أبو دورين" المكيف والمزود بخاصية الـ"واى فاى"7 جنيهات.
5ـ أكثر من 80 % من أتوبيسات الهيئة سعر تذكرتها 3 جنيهات.
6ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص العادى من 3 جنيهات لـ  4 جنيهات.
7ـ  زيادة تعريفة ركوب المينى باص المزود بـ واى فاى من 3.5 جنيه لـ 4.25 جنيه.
8ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص المتجه للمدن الجديدة من 4.5 جنيه لـ 5 جنيهات.
9ـ زيادة تعريفة ركوب المينى باص مميز (مكيف + واى فاى) من 7 جنيهات لـ 8 جنيهات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على الأسعار الجديدة لتذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة

أتوبيسات النقل العام

أسعار تذاكر النقل العام

تحريك أسعار الوقود

سيارات النقل الجماعى




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة