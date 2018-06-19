شاب يشعل النار فى سيارة والده احتجاجا على زواجه الثانى بالمنيا

فريق المحافظات

أحرق شاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا فى العقد الثالث من عمره، سيارة والده، لرفضه زواج والده مرة ثانية عقب وفاة والدته.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شكرى، ع بالمعاش مقيم بديرمواس بحرق سيارته واتهام نجله بإشعال النيران بها.

وعلى الفور انتقل الحسينى عبد ربه رئيس فرع الأمن العام لفحص البلاغ، حيث تبين قيام المتهم بحرق سيارة والده اعتراضا على زواجه من سيده أخرى قبل مرور 40 يوما من وفاة والدته، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.