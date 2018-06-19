س و ج.. كيف تحصل حكومة مصطفى مدبولى على ثقة الأغلبية فى البرلمان؟

كتب محمد عبد العظيم

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الخميس الماضى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيلها الجديد، وتبقى بعد ذلك حصولها على ثقة أغلبية البرلمان، فى ضوء المادة 146 من الدستور، وفيما يلى نوضح كيفية مناقشة برنامج الحكومة تحت قبة البرلمان فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

متى يلقى المهندس مصطفى مدبولى برنامج الحكومة أمام البرلمان؟

يقدم المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

كيف يناقش البرلمان برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى؟

يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، حيث يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

ما هى مهام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة؟

تتولى هذه اللجنة الخاصة دراسة برنامج الحكومة تفصليا، ومن ثم إعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

متى يناقش البرلمان تقرير اللجنة الخاصة حول برنامج الحكومة؟

يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة منح الحكومة ثقة الأغلبية على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

كيف يناقش البرلمان تقرير اللجنة الخاصة عن برنامج الحكومة فى الجلسة؟

يتلى تقرير اللجنة الخاصة فى الجلسة المحددة لمناقشة برنامج الحكومة، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام وللاتجاهات السياسية كافةً بأن تبدى آراءها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة لأولوية الكلام فى هذه اللائحة. ولايجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة، قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية، ويأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة برنامج الحكومة، بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير، أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.

ما هى الثقة اللازمة لحصول حكومة المهندس مصطفى مدبولى على الثقة؟

يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء.