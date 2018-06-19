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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:53 م
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سفير مصر بلبنان: ملتزمون بدعم أبناء الجالية وتحقيق مصالحهم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:47 م
سفير مصر بلبنان: ملتزمون بدعم أبناء الجالية وتحقيق مصالحهم السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان
بيروت (أ ش أ)
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أكد السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان أن السفارة لا تألو جهدا فى كل ما من شأنه تحقيق مصالح المصريين المتواجدين فى لبنان، فضلا عن التزام السفارة - الدائم - بدعم أبناء الجالية المصرية والتعاون معهم على نحو يلاقى آمالهم وتطلعاتهم.

جاء ذلك - خلال استقبال السفير "النجارى" للأب رويس الأورشليمى راعى الكنيسة القبطية فى لبنان - والذى حضر على رأس وفد من أبناء الكنيسة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقدم الأب رويس الأورشليمى بالتهنئة إلى السفير وأعضاء السفارة وأبناء الجالية المصرية، وعبر عن أطيب تمنياته بدوام الخير والتوفيق للمصريين فى لبنان ولمصر بدوام الرفعة والازدهار.

من جانبه، أكد أعرب السفير النجارى عن سعادته بتلك الزيارة الكريمة، مؤكدا على روح الإخاء والمودة التى تجمع المصريين فى لبنان.

 


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