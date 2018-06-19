سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى لليوجا فى 3 محافظات

أ ش أ

تنظم سفارة الهند فى مصر، عددا من الفعاليات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية احتفاء باليوم العالمى الثالث لليوجا أيام 21 و22 و24 يونيو على التوالى.

وقال القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة، الدكتور فينود بهيد - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء - إن السفارة ستحتفل باليوم العالمى لليوجا يوم الجمعة المقبل بحديقة الحرية بالزمالك، ويوم السبت فى مكتبة الاسكندرية، ويوم الأحد فى نادى الموانئ بالإسماعيلية.

وفى إطار الإعداد للاحتفال باليوم العالمى لليوجا للعام الرابع على التوالى نظم المركز الثقافى الهندى بالقاهرة مسابقة تصوير فوتوغرافى، وسوف يتم تكريم الفائزين فى هذه المسابقة فى الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لليوجا التى ستقام بالقاهرة فى يوم 21 يونيو.

وتعد اليوجا أحد أهم الصادرات الثقافية للهند حيث يمارسها الملايين حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة لليوجا بهدف تعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة، واعترافًا بشعبيتها العالمية، أعلنت الأمم المتحدة عام 2014، يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.