سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-6-2018 وتباين طفيف للعملة بين البنوك

كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار فروقاً طفيفة من بنك لآخر، فى أول أيام عمل للبنوك والمصارف اليوم الثلاثاء 19-6-2018، بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك أمس الاثنين.

ووفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الدولار اليوم، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المحلى 17.79 جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.79 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



الدولار

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

الدولار.. عالمياً



وعلى المستوى العالمى، كان الدولار، انخفض صوب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع أمس الاثنين، فى الوقت الذى تصاعد فيه خطر حرب تجارية عالمية وأثر نزاع داخل ائتلاف الحكام فى ألمانيا سلبا على العملة الموحدة.