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تحصلت على أحكام بمبلغ مليون ونصف..

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بـ5000 جنيه نفقة ملابس عن 15عاما سابقة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:51 م
زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بـ5000 جنيه نفقة ملابس عن 15عاما سابقة محكمه الأسره- ارشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى،طالبت فيها بإلزام  زوجها بنفقة ملابس تبلغ 5000 سنويا لطفليه بأثر رجعى عن 15 عاما، وذلك بدفعه مبلغ إجمالى 75000 جنيه وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال وفق أحكام قضائية تهرب منها لسفره بالخارج .
 
وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة "خديجة إبراهيم.خ "،أمام محكمة الأسرة ضد طليقها"ر.خ"، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بنجليها منذ 15 عام منذ تاريخ طلاقهم حتى بلوغهم السن القانونية، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كافة الطرق الودية معه،وقيامها طوال تلك السنوات أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة رغم أنها واجبة قانونيا على الزوج.
 
وأكدت الزوجة أنها لم تجد حل غير سلوك الطريق القانونى لإلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها تلك نفقات الملبس لنجليها بخلاف المصروفات أخرى والتى تحصلت على أحكام قضائية لها لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبا ،كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون مستغلا عيشه بالخارج.
 
وأكملت:عاد ليطالب بحقه فى أولاده وعندما طالبته بكل تلك النفقات التى تعبت وكدحت واستدنت لادفعها لنجليه تنصل من حقوقهم رغم أمتلاكه ما يجله يدفع أضعاف المبلغ المطالب به.
 
يذكر أن إجمالى النفقات التى تهرب الزوج من أدائها فى 9 دعاوى قضائية أخرى أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بلغت مليون ونصف المليون جنيه.
 

 


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