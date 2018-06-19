video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كوريا الشمالية يلتقى الرئيس الصينى فى بكين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:35 م
زعيم كوريا الشمالية يلتقى الرئيس الصينى فى بكين زعيم كوريا الشمالية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

التقى كيم جونج أون الرئيس الصينى شى جينبينج فى بكين، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع على قمة تاريخية جمعت الزعيم الكورى الشمالي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة، بحسب التلفزيون الرسمى الصينى.

وبثت محطة التلفزيون الحكومية "سى سى تى فى" مشاهد تظهر الرئيس شى مستقبلا كيم في قصر الشعب أمام حرس الشرف العسكرى.

ووصل اليوم، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، إلى الصين، حيث تحرك موكبه فى طريق تشانجان باتجاه ميدان تيانانمين فى العاصمة بكين.

هذا وتستعد الصين، منذ صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بانتشار مكثف لقوات الأمن الصينية فى المطار وصالة كبار الشخصيات لتأمين الزعيم الكورى الشمالى.

وكان التلفزيون الصينى قد ذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، فى ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام، ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون فى الصين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وصول زعيم كوريا الشمالية إلى الصين فى زيارة لمدة يومين

صور.. العالم هذا الصباح.. غرق مركب للمهاجرين قرب السواحل الليبية وانتشال 5 جثث وإنقاذ 191آخرين.. الشرطة الروسية تؤمن مقر إقامة المنتخب السعودى بمدينة روستوف.. واستعدادت أمنية بالصين لاستقبال زعيم كوريا الشمالية

صور.. استعدادت أمنية بالصين لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

اخبار عالميه

زعيم كوريا الشماليه

الصين

الرئيس الصينى

بيونج يانج




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة