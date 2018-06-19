زعيم كوريا الشمالية يلتقى الرئيس الصينى فى بكين

(أ ف ب)

التقى كيم جونج أون الرئيس الصينى شى جينبينج فى بكين، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع على قمة تاريخية جمعت الزعيم الكورى الشمالي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة، بحسب التلفزيون الرسمى الصينى.

وبثت محطة التلفزيون الحكومية "سى سى تى فى" مشاهد تظهر الرئيس شى مستقبلا كيم في قصر الشعب أمام حرس الشرف العسكرى.

ووصل اليوم، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، إلى الصين، حيث تحرك موكبه فى طريق تشانجان باتجاه ميدان تيانانمين فى العاصمة بكين.

هذا وتستعد الصين، منذ صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بانتشار مكثف لقوات الأمن الصينية فى المطار وصالة كبار الشخصيات لتأمين الزعيم الكورى الشمالى.

وكان التلفزيون الصينى قد ذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، فى ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام، ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون فى الصين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.