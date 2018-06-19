زارا حفيدة الملكة إليزابيث ترزق بمولودة

رويترز

قال قصر بكنجهام اليوم الثلاثاء إن زارا تيندال حفيدة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أنجبت مولودة ثانية، لتصبح هذه سابع أبناء أحفاد الملكة.

وأنجبت زارا، زوجة القائد السابق لاتحاد الرجبى الإنجليزي مايك تيندال، ابنتها الثانية التي تزن 4.2 كيلوجرام يوم الأحد في وحدة توليد سترود فى غرب انجلترا.

وقال القصر إن اسم المولودة سيعلن في الوقت المناسب وأن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب وابنتهما الوحيدة الأميرة آن والدة زارا سعداء بالخبر.

وجاءت المولودة الجديدة، وهى رقم 19 في ترتيب الجلوس على العرش، بعد شهرين من ميلاد الأمير لويس سادس أبناء أحفاد الملكة وثالث طفل لحفيدها الأمير وليام وزوجته كيت.

وكانت زارا (37 عاما) قد فازت بالميدالية الفضية في الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية فى لندن في عام 2012 بينما كان زوجها البالغ من العمر 39 عاما ضمن فريق انجلترا الذى فاز بكأس العالم للرجبي فى عام 2003.