رويترز: لبنان يراجع إجراء يتيح للإيرانيين دخول البلاد دون ختم جوازات سفرهم

بيروت (رويترز)

قال مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن وزراء سيراجعون قرار مديرية الأمن العام اللبنانى الذى يتيح للإيرانيين دخول البلاد دون الحاجة لختم جوازات سفرهم.

ووصف حزب القوات اللبنانية المسيحى التغيير بأنه محاولة لمساعدة إيران على إرسال المزيد من القوات إلى سوريا عبر بيروت أو نقل أموال إلى حزب الله رغم العقوبات الأمريكية.

ودافعت مديرية الأمن العام المشرفة على أمن المطار عن قرارها وقالت إن بطاقات دخول سيجرى ختمها بدلا من الجوازات.

وكانت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء تحدثت عن الإجراء هذا الأسبوع قائلة إن بعض الإيرانيين الذين سافروا إلى لبنان واجهوا صعوبات فى الحصول على تأشيرات سفر أوروبية.

وتدرج الولايات المتحدة جماعة حزب الله فى قائمة المنظمات الإرهابية وشددت العقوبات ضد أى طرف يتهم بالقيام باستثمارات معها. ويصنف الاتحاد الأوروبى الجناح العسكرى للجماعة بأنه منظمة إرهابية. وتقدم طهران وجماعة حزب الله دعما حاسما للجيش السورى فى الحرب السورية.

وقال المصدر لرويترز إن وزير الداخلية نهاد المشنوق العائد من جولة خارجية سيلتقى رئيس الوزراء سعد الحريرى وغيره من المسؤولين غدا الأربعاء لبحث المسألة والبت بإلغائها من عدمه.

ونشر المشنوق على تويتر يوم الاثنين مقالا لصحيفة النهار اللبنانية نقلت فيه عن مصادر بالوزارة قولها إن الوزير سيطعن فى القرار.

ودافع اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبنانى عن الخطوة ووصفها بأنها إجراء عادي.

وقال إبراهيم فى تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية "للأسف البعض فى لبنان لهم خيال واسع".