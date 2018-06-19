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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:30 م
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رفع 45 طن مخلفات من حدائق القاهرة.. و"الفسطاط" الأكثر زيارة بـ 77 ألف شخص

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:00 ص
رفع 45 طن مخلفات من حدائق القاهرة.. و"الفسطاط" الأكثر زيارة بـ 77 ألف شخص حديقة الفسطاط - أرشيفية
ماجد تمراز
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انتهت أجهزة محافظة القاهرة، والأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، من إزالة المخلفات الناجمة عن زيارات المواطنين واحتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذى شهد إقبالاً كبيراً على الحدائق والمتنزهات.

وقال اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إنه تم رفع مخلفات زيارات العيد من الحدائق، ورفع ما يقرب من 45 طن مخلفات، مشيراً إلى أن حدائق القاهرة استقبلت ما يقرب من 144 ألف زائر، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأن حديقة الفسطاط وحدها استقبلت 76 ألف زائر.

وأوضح مأمون، أن الإقبال تزايد فى ثان وثالث ورابع أيام العيد، نظرا لارتفاع درجة الحرارة فى اليوم الأول.


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