رئيس وزراء تركيا ينتقد مشروع قانون أمريكيا لمنع بيع طائرات إف-35

رويترز

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون يحظر بيع طائرات إف-35 التى تصنعها شركة لوكهيد مارتن لتركيا مؤسف ويتنافى مع روح الشراكة الاستراتيجية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الاثنين على مشروع قانون للسياسة الدفاعية حجمه 716 مليار دولار يدعم دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيادة حجم وقوة الجيش ويشمل تعديلا يحظر مبيعات هذه الطائرات لتركيا.

ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن يلدريم قوله أيضا إن تركيا لديها بدائل وإن مشروع القانون لن يضعفها.