رئيس امتحانات الثانوية: عمال يتفقون مع طلاب على دخول موبايلات للجان الشغب

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن سبب اكتشاف وجود مئات التليفونات بإحدى لجان الشغب بسوهاج هو أن بعض الاتفاقات تتم ليلة امتحان المادة مع العمال ويسمح بدخول التليفونات المحمولة اللجنة.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن إجراء تغيير رئيس اللجنة يوم بيوم رادع ولا يمكن لأحد الاتفاق مع أحد قبل اللجنة.

وتابع أن تصحيح عينة الفيزياء والتاريخ بعد غدا الخميس.