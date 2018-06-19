رئيس الوزراء الإسبانى الجديد: من غير المرجح الدعوة لانتخابات مبكرة

مدريد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الإسبانى الجديد، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين ، إنه من غير المرجح أن يدعو لإجراء انتخابات مبكرة وأنه يرغب فى إجراء الانتخابات القادمة عام 2020 حينما تنتهى الفترة التشريعية الحالية.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن سانشيز قوله "أطمح إلى الوصول إلى نهاية الفترة الجارية والدعوة إلى الانتخابات القادمة عام 2020"، مشيرة إلى أنه سيلتقى قريباً بزعيم إقليم كتالونى.

يُشار إلى أن بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكى الإسبانى قد أدى الشهر الجارى اليمين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك بعد الإطاحة بماريانو راخوى الذى ينتمى إلى تيار يمين الوسط من المنصب فى تصويت على حجب الثقة فى البرلمان الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن راخوى خسر التصويت على خلفية إدانات بالفساد لأعضاء سابقين فى حزبه "الحزب الشعبى" المحافظ.