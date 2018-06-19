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ديكتاتورية أردوغان.. تركيا تأمر باعتقال 124 شخصا على صلة بفتح جولن

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:05 ص
ديكتاتورية أردوغان.. تركيا تأمر باعتقال 124 شخصا على صلة بفتح جولن الشرطة التركية ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام رسمية فى تركيا اليوم الثلاثاء، بأن الإدعاء العام فى تركيا أمر باعتقال 124 شخصا فى عملية تستهدف مؤيدين لرجل الدين فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن هذه الوسائل قولها: إن أوامر الاعتقال تأتى فى الوقت الذى تستعد فيه تركيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أنه منذ محاولة الانقلاب، تقوم السلطات التركية بالإعلان بشكل منتظم عن اعتقالات لمن يتردد أنهم من أنصار جولن الذى ينفى من جانبه أية صلة له بمحاولة تحركات الجيش التى راح ضحيتها 250 شخصا.

وقد اعتقلت تركيا 160 ألف شخص وسرحت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة تحركات الجيش، وذلك وفقا لبيانات مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة فى شهر مارس الماضى.

 


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