دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

غلق 6 منشآت وإعدام 31 كيلو مواد غذائية و42 لتر مياه غازية غير صالحة بالأقصر

صحة سوهاج: الكشف على 16 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

وزارة التموين:

وزير التموين: تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

وزير التموين: لا صحة لصدور قرارات تمس المواطنين خلال ساعات

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع المشاغبين.. و2 عصا إليكترونية لكل لجنة

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

​ وزارة الإسكان:

رئيس الوزراء: الجهاز المركزى للتعمير نفذ مشروعات بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال2017/2018

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. وأقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

وزارة النقل:

تعرف على سعر تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى بالقاهرة بعد تحريك أسعار الوقود

"السكة الحديد" تعلن بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 400 عربة بضائع "مكهنة".. سيد سالم: التعديلات تتيح للهيئة استخدام العربات فى النقل للموانئ البحرية والتنفيذ فى ورشنا.. ومحمد عامر: المشروع يوفر 1.5 مليار جنيه

وزارة الزراعة:

الزراعة: ارتفاع الإنتاج السمكى لـ1.8 مليون طن ونتوقع زيادة 300 ألف نهاية العام

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد بحوث أمراض العيون

القوى العاملة:

انطلاق الانتخابات العمالية فى 13 نقابة عامة بالمرحلة قبل الأخيرة غدًا

وزير القوى العاملة يتابع تسليم استمارات إبداء الرأى بالانتخابات العمالية