video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: الاستمرار فى الإصلاحات يعفى اقتصاد مصر من الصدمات

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:46 م
خبير: الاستمرار فى الإصلاحات يعفى اقتصاد مصر من الصدمات مؤشر الاقتصاد
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

أكد الخبير الاقتصادى هانى فرحات، على ضروروة الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية حتى تستمر معدلات النمو الموجبة خلال الفترة القادمة، علاوة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بما يساعد فى نمو الاستثمار المحلى و الأجنبى.

وأرجع فرحات لـ "اليوم السابع" تراجع النمو الاقتصادى فى بعض الأحيان، إلى الصدمات التى تتعرض لها مصر، مؤكدًا أن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى يعفى مصر من التأثر بأى صدمات مستقبلية، وهو ما يتحقق بتشجيع الاقتصاد المحلى وتنمية قطاع السياحة والصناعة و تنمية التصدير.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف يستفيد المواطن من النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة؟

بالأرقام.. كيف هزم برنامج الرئيس للإصلاح شبح الانهيار الاقتصادى؟.. مصر تسجل أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 10 سنوات بنسبة 5.3% وتستهدف نموا 8% عام 2022 .. الحكومة تستهدف إضافة نحو 500 ألف فدان للأراضى الزراعية

الاقتصاد

الاصلاح الاقتصادى

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة