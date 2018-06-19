خبير: الاستمرار فى الإصلاحات يعفى اقتصاد مصر من الصدمات

كتب : مصطفى عبد التواب

أكد الخبير الاقتصادى هانى فرحات، على ضروروة الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية حتى تستمر معدلات النمو الموجبة خلال الفترة القادمة، علاوة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بما يساعد فى نمو الاستثمار المحلى و الأجنبى.

وأرجع فرحات لـ "اليوم السابع" تراجع النمو الاقتصادى فى بعض الأحيان، إلى الصدمات التى تتعرض لها مصر، مؤكدًا أن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى يعفى مصر من التأثر بأى صدمات مستقبلية، وهو ما يتحقق بتشجيع الاقتصاد المحلى وتنمية قطاع السياحة والصناعة و تنمية التصدير.