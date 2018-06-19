خبيرتان امميتان تطالبان ايران بوقف اعدام رجل قتل مدرسه حين كان مراهقا

أ ف ب

دعت خبيرتان فى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إيران إلى وقف إعدام رجل دين، متهم بقتل مدرسه، حين كان يبلغ 15 عاما، منددتين بحكم "غير قانوني وتعسفى" فى طهران.

وقالت الخبيرتان إنهما تلقتا ما يفيد ان محمد كالهورى، البالغ الآن 20 عاما، سيتم إعدامه بعد نهاية شهر رمضان، الذى انتهى الاسبوع الماضى.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج اطار القانون أجنيس كالامارد، والخبيرة فى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ريناتى وينتر، فى بيان مشترك، إن المعايير الدولية "تمنع بشكل قاطع الحكم بالإعدام على أى شخص كان يقل عمره عن 18 عاما فى وقت ارتكاب الجريمة".

واضافتا أن "السلطات الإيرانية يجب أن توقف اعدام هذا المتهم وتلغى حكم الإعدام بحقه امتثالا لالتزاماتها الدولية".

واعتبرتا أن "هذا الإعدام غير قانونى وتعسفى".