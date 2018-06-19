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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:30 م
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حى الزاوية الحمراء يشن حملات على 3 مواقف لمتابعة شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:30 ص
حى الزاوية الحمراء يشن حملات على 3 مواقف لمتابعة شكاوى المواطنين موقف - أرشيفية
ماجد تمراز
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شنت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء، حملات على 3 مواقف تابعة للحى، للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة التى أقرها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ومتابعة شكاوى المواطنين، حيث مر اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحى على المواقف، وتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم زيادتها، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

 

وكانت محافظ القاهرة قد أعلنت عن تشكيل 3 غرف عمليات، لمتابعة تعريفة الركوب، بعد زيادة أسعار المحروقات، الأولى برئاسة اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، واللواء منيب العزب، مدير مشروع مواقف الأقاليم بالعاصمة، وإبراهيم عوض، مدير غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بالقاهرة.


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