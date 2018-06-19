حصاد العالم اليوم.. فقدان 128 شخصًا فى غرق عبارة بإندونيسيا

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "حصاد العالم اليوم"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية.

ويصحبكم "اليوم السابع" فى جولة للتعرف على أهم أحداث اليوم على الصعيد العربى والعالمى..

1- فرق الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن 128 مفقودا فى غرق عبارة ببحيرة توبا

2- محكمة تقضى بدفع مارين لوبان 300 ألف يورو للبرلمان الأوروبى

3- مقتل وإصابة 8 أشخاص فى حريق بفندقين بالهند

4- إدانة ضابط سابق فى الاستخبارات الأمريكية بتسريب أدوات قرصنة لويكيليكس

5- الكرملين: لا خطط لاجتماع بين بوتين وترامب قبل قمة حلف الأطلسى

6- ترامب يواجه أول دعوى قضائية قد تكشف عن أسرار من حياته الخاصة

7- مفتى عام القدس يدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى

8- وزير داخلية تونس السابق يشكو "الجزيرة" أمام القضاء العسكرى لنشر أخبار كاذبة

9- المرصد السورى: طائرات حربية تقصف منطقة خاضعة للمعارضة فى درعا