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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 م
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حصاد الحوادث.. إيطاليا توافق على تسليم مصر الآثار المهربة.. .وإعلان حيثيات مؤبد بديع

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:20 م
حصاد الحوادث.. إيطاليا توافق على تسليم مصر الآثار المهربة.. .وإعلان حيثيات مؤبد بديع حصاد الحوادث - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات هامة، بعض القرارت تعلقت بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام أو ضبط تعريفة الأجرة منعًا لوقوع المواطنين تحت رحمة السائقين.

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