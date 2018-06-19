حصاد الحوادث.. إيطاليا توافق على تسليم مصر الآثار المهربة.. .وإعلان حيثيات مؤبد بديع

كتب أحمد الجعفرى

شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات هامة، بعض القرارت تعلقت بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام أو ضبط تعريفة الأجرة منعًا لوقوع المواطنين تحت رحمة السائقين.

النيابة العامة الإيطالية توافق على تسليم مصر الآثار المضبوطة بإيطاليا​



المستشار نبيل صادق النائب العام

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الحجاج المصريين

الداخلية": سحب البصمة الحيوية لحجاج القرعة بداية من 24 يونيو لأول يوليو

النقض تعلن حيثيات تأييد المؤبد لمرشد الإخوان و17 آخرين فى عمليات رابعة



محمد بديع مرشد جماعة الإخوان

الأموال العامة تحرر قضية غسل أموال لشاب استولى على 20 مليون جنيه من عملاء "جوجل"



النصب الإليكترونى

مدراء الأمن يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة



موقف سيارات

حيثيات وقف دعوى تعويض قاضى دائرة الإرهاب ونجله بـ10 ملايين جنيه من الإخوان



المستشار معتز خفاجى

تأجيل قضية أحداث مكتب الإرشاد لـ27 يونيو لإستكمال مرافعة الدفاع