حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 19-6-2018

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 19-6-2018، حيث شهد تباين فى مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات علاوة عن اعلان البترول تمديد ضخ نفط ارمكو السعودية فى المصافى المصرية وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و853 مليون جنيه قيمة التداول
كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/ 2019 عن زيادة ضريبة الملاهى بالقطاع السياحى لـ 413 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/ 2018 والبالغ قدرها 167 مليون جنيه، كما استهدفت الموازنة زيادة الإتاوة على صالات القمار " الكازينو" لـ 138 مليون جنيه للعام المالى 2018 / 2019، مقارنة بالعام المالى الجارى والبالغ قدرها 38 مليون جنيه
قال طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافى التكرير المصرية لستة أشهر أخرى بدءا من يوليو القادم.
قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى ما تحصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى بلغ نحو 309.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة.
تنفيذ مشروعات بـ470 مليون جنيه فى شركة سيناء للمنجنيز
تسعى شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات بنحو 470 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة رأس المال المستثمر خلال عام 2016، بلغت 674.7 مليار جنيه، مقابل565.8 مليار جنيه عام 2015، بنسبـة زيـادة قـدرها 19.2%.
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