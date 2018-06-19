حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 19-6-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 19-6-2018، حيث شهد تباين فى مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات علاوة عن اعلان البترول تمديد ضخ نفط ارمكو السعودية فى المصافى المصرية وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و853 مليون جنيه قيمة التداول

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه.

كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/ 2019 عن زيادة ضريبة الملاهى بالقطاع السياحى لـ 413 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/ 2018 والبالغ قدرها 167 مليون جنيه، كما استهدفت الموازنة زيادة الإتاوة على صالات القمار " الكازينو" لـ 138 مليون جنيه للعام المالى 2018 / 2019، مقارنة بالعام المالى الجارى والبالغ قدرها 38 مليون جنيه

قال طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافى التكرير المصرية لستة أشهر أخرى بدءا من يوليو القادم.

قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى ما تحصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى بلغ نحو 309.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة.

وبحسب ما قاله الراجحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" فإن إجمالى المبالغ التى تحصلت عليها هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- من تحت حساب الأرباح من منجم السكرى بلغ نحو 196.6 مليون دولار، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية شهر مايو الماضى.

تتابع غرفة مواد البناء عن كثب التغيرات التي قد تطرأ علي الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه و تأثيرذلك علي الساده المنتجين في قطاع مواد البناء.





تنفيذ مشروعات بـ470 مليون جنيه فى شركة سيناء للمنجنيز وقالت الغرفة فى بيان لها "إن كان الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة وللتغلب علي "حالة عدم الرشد الإستهلاكى جراء التعود علي أنماط إستهلاكية نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الإقتصادي" ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.

تسعى شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات بنحو 470 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة رأس المال المستثمر خلال عام 2016، بلغت 674.7 مليار جنيه، مقابل565.8 مليار جنيه عام 2015، بنسبـة زيـادة قـدرها 19.2%.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن هـذه الــزيـادة تركزت فى قطـاع الصناعات التحــويـلية، خاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجـات النفطيـة، وقطاع المعلومات والاتصالات خاصة نشاط الاتصـالا.