حبس مالك مطعم عام ونصف العام وتغريمة 10آلاف جنيه بالحسين لبيعه حمام فاسد

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنح الجمالية والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، مالك مطعم مشويات شهير فى منطقة الحسين بالحبس لمدة عام ونصف وغرامة 10000 جنيه ومصادرة المضبوطات، وذلك بتهمة بيع لحوم وطيور فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود حنفى حنظل رئيس المحكمة وحضور المستشار أحمد زيتون رئيس النيابة وأحمد العصرة أمين السر.

وكان قد ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك مطعم مشويات شهير فى منطقة الحسين، عقب مداهمة المحل والعثور على كمية من اللحوم والطيور مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمثلت المضبوطات فى 1000 حمامة و250 كيلو لحمه مفرومة منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحه للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهم إلى المحاكمة العاجلة،التى أصدرت قرارها المتقدم.