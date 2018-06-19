video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس مالك مطعم عام ونصف العام وتغريمة 10آلاف جنيه بالحسين لبيعه حمام فاسد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:10 ص
حبس مالك مطعم عام ونصف العام وتغريمة 10آلاف جنيه بالحسين لبيعه حمام فاسد لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنح الجمالية والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، مالك مطعم مشويات شهير فى منطقة الحسين بالحبس لمدة عام ونصف وغرامة 10000 جنيه ومصادرة المضبوطات، وذلك بتهمة بيع لحوم وطيور فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود حنفى حنظل رئيس المحكمة وحضور المستشار أحمد زيتون رئيس النيابة وأحمد العصرة أمين السر.

 

وكان قد ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك مطعم مشويات شهير فى منطقة الحسين، عقب مداهمة المحل والعثور على كمية من اللحوم والطيور مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وتمثلت المضبوطات فى 1000 حمامة و250 كيلو لحمه مفرومة منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحه للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهم إلى المحاكمة العاجلة،التى أصدرت قرارها المتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحفظ على لحوم فاسدة وعرضها على لجنة ثلاثية لفحصها بعد ضبطها بالجيزة

ضبط صاحب مصنع بحوزته طن ونصف من اللحوم الفاسدة بالهرم

الزراعة: ضبط لحوم فاسدة وإعادة تصنيع أخرى منتهية الصلاحية بـ6 محافظات

ضبط لحوم فاسدة فى حى الموسكى خلال حملات على محال الجزارة

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم

اغذية فاسدة

جنح الجمالية

النيابة العامه

محكمة جنوب القاهرة




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة