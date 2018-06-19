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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:38 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة بولاق الدكرور بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتحفظت على المواد المخدرة وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها.

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

 تم إعداد عدة أكمنة تمكن خلالها رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 320 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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