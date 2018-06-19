video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس حارس عقار لاتهامه بقتل تاجر لخلاف على سعر جهاز إلكترونى بالعجوزة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:24 م
حبس حارس عقار لاتهامه بقتل تاجر لخلاف على سعر جهاز إلكترونى بالعجوزة حبس - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرف، اليوم، الثلاثاء، حبس حارس عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع أجهزة إلكترونية، بسبب الاختلاف على بيع جهاز مستعمل.

 

تحقيقات المستشار محمود سكر وكيل النيابة، كشفت تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من اسرة التاجر باختفاء نجلهم "عزام.م"، فى العقد الثالث من العمر، يعمل سمسار أجهزة إلكترونية، علي الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وباجراء التحريات تبين أن أخر مرة شوهد فيها المجنى عليه كان يسير مع أحد الأشخاص، بالقرب من مكان الواقعة، وقد صعد معه الشقة التى عثر عليه فيها.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم اجراء التحريات اللازمة والتي تمكن ضباط القسم من خلالها تحديد هوية المشتبة فيه، وتم القبض علية وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل المجنى عليه بسبب خلاف على ثمن جهاز إلكترونى، حيث نشبت بينهما مشاجرة فقام المتهم بطعن المجنى عليه حتى سقط جثة هامدة وحاول التخلص من الجثة ولكنه فشل فتركها داخل الشقة ولاذ بالفرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السرقة وراء قتل تاجر أثاث العجوزة.. والقبض على القاتل

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه القتل

نيابة حوادث شمال الجيزة

حوادث شمال الجيزة

بيع جهاز مستعمل

مباحث قسم شرطة العجوزة

سمسار أجهزة إلكترونية




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة