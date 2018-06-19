حبس حارس عقار لاتهامه بقتل تاجر لخلاف على سعر جهاز إلكترونى بالعجوزة

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرف، اليوم، الثلاثاء، حبس حارس عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع أجهزة إلكترونية، بسبب الاختلاف على بيع جهاز مستعمل.

تحقيقات المستشار محمود سكر وكيل النيابة، كشفت تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من اسرة التاجر باختفاء نجلهم "عزام.م"، فى العقد الثالث من العمر، يعمل سمسار أجهزة إلكترونية، علي الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وباجراء التحريات تبين أن أخر مرة شوهد فيها المجنى عليه كان يسير مع أحد الأشخاص، بالقرب من مكان الواقعة، وقد صعد معه الشقة التى عثر عليه فيها.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم اجراء التحريات اللازمة والتي تمكن ضباط القسم من خلالها تحديد هوية المشتبة فيه، وتم القبض علية وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل المجنى عليه بسبب خلاف على ثمن جهاز إلكترونى، حيث نشبت بينهما مشاجرة فقام المتهم بطعن المجنى عليه حتى سقط جثة هامدة وحاول التخلص من الجثة ولكنه فشل فتركها داخل الشقة ولاذ بالفرار.