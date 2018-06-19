جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 2800 قطعة مستلزمات تجميل

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء برئاسة عصام أنور، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات التجميل، بحوزة راكب مصري قادم من بيروت.

وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت اشتبه محمود جوهر مأمور اللجنة فى الراكب المصرى ب.أ نظرًا لقصر المدة بين السفر والعودة، وبالعرض على عبد الله عبود نائب مدير الإدارة قرر تكليف شرين كمال الدين مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 2837 قطعة من أدوات ومستلزمات تجميل متنوعة منها مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر محمد قناوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 42 لسنة 2018.