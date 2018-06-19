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تنفيذ مشروعات بـ470 مليون جنيه فى شركة سيناء للمنجنيز

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:00 ص
تنفيذ مشروعات بـ470 مليون جنيه فى شركة سيناء للمنجنيز شركة سيناء للمنجنيز
كتب عبد الحليم سالم
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تسعى شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات بنحو 470 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

وكشفت الموازنة التخطيطية للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، أن غرض الاستثمارات الجديدة زيادة أرباح الشركة حيث سيتم تنفيذ مشروع فصل المنجنيز والحديد وإنتاج سبيكة السيلكو بتكلفة 350 مليون جنيه كمشروع مشترك. أيضا تنفيذ مشروع غسيل خامات الرمال بتكلفة 40 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الجبسية بتكلفة 60 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع فلاتر مصنع الفيرو منجنيز بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما تستهدف الشركة استكمال مشروع الإنذار والإطفاء بـ5 ملايين جنيه.

وتسعى الشركة إلى تحقيق فائض قدره 182.4 مليون جنيه قبل الضريبة المقدرة بـ41 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2018-2019.


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