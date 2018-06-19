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تفاؤل روسى حذر بخصوص إنشاء اللجنة الدستورية السورية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:11 ص
تفاؤل روسى حذر بخصوص إنشاء اللجنة الدستورية السورية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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صرح مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بأن بلاده متفائلة بحذر بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية عقب اليوم الأول من المشاورات الثنائية فى جنيف .

وقال لافرينتييف فى تصريح لوكالة أنباء" سبوتنيك"اليوم الثلاثاء " نحن تحدثنا بشكل جيد مع ستيفان دى ميستورا وناقشنا القضايا، التى ستكون على جدول الأعمال". وأضاف:" تحدثنا أيضا مع الأتراك بشكل بنّاء، ويمكننا التعبير عن تفاؤل حذر بشأن تشكيل اللجنة الدستورى السورية " .

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ومساعد وزير الخارجية الروسى، سيرجى فيرشينين قد وصلا إلى جنيف مساء أمس الأول الأحد والتقيا مع رئيسة منصة "أستانا" للمعارضة السورية رندا قسيس أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا اليوم الثلاثاء مشاورات مع ممثلى البلدان الضامنة الثلاثة فى أستانا (روسيا وتركيا وإيران) لمناقشة وضع اللجنة الدستورية السورية.

 


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