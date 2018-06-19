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تعليم القاهرة تعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة 2018

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:13 ص
تعليم القاهرة تعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة 2018 محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب ماجد تمراز
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أعلن محمد عطية، مدير المديرية التعليم بالقاهرة، أن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018 إلى الخميس الموافق 5/7/2018 بحد أدني بمجموع 270 درجة، والمرحلة الثانية ستبدأ يوم السبت الموافق 7/7/2018 إلى الإثنين الموافق 9/7/2018  بحد ادني بمجموع ((220 درجة)) .

أما المرحلة الثالثة تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018 إلى الخميس الموافق 12/7/2018 لاستيعاب جميع الطلاب المتخلفين عن المراحل السابقة.

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم الاستعانة لنموذج استمارة رغبات الالتحاق من الحصول علي توقيع الطالب وولي الامر حيث يتم تحقيق رغبة من الاربعه رغبات طبقاً لترتيبهم مع مراعاه ان يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني او حسب مربع الادارة التعليمية التي حصلو منها علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي ويتم حفظ إقرار وعلي ولي الامر بعدم التحويل الي المدارس ذات الكثافة العالية.

أوضح أن الطلاب الحاصلين على مجموع ((266 درجة)) فأكثر يسمح لهم بالتقدم الي المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني او داخله علي مستوي محافظة القاهرة بما لايزيد عن (25%) من اعداد الطلبة المنقولين بالمدرسة .

والطلاب الحاصلين علي مجموع ((252 درجة)) فاكثر يسمح لهم بالتقدم الي المدارس التي يرغبونها داخل الادارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكني وبما لايزيد عن (25%) من اعداد الطلبة المنقولين بالمدرسة .

ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس الثانوي العام ((رسمي بالقاهرة )) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة.

ولا يسمح بالتحويل مدارس محافظة أخرى إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم أو طبقاً للقرارات الوزارية ويكون الحد الأدنى للالتحاق بفصول الخدمات الثانوي العام أقل من (40 درجة) من الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمي طبقاً لكل تنسيق.


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