تعرف على 12 إجراء لتطوير شركات القابضة للصناعات الكيماوية

وضعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 4 محاور، لإعداد الموازنة التخطيطية لها للعام المالى 2018-2019، وتتضمن المحاور أيضا الشركات التابعة.
1 – تم صياغة الموازنة بوضع خريطة استثمارية للشركات التابعة تقوم على أساس تقسيم الشركات إلى 4 مجموعات، بحيث يتم التقييم عن طريق مكاتب متخصصة.
2 – وضع رؤية متكاملة وشاملة لدى الشركات خاصة التى تواجه خسائر مزمنة لتحديد أولويات الإصلاح، وإعادة الهيكلة والاستثمار من خلال خبراء متخصصين.
3 – انخفاض السيولة المتاحة بالشركة القابضة، والمطلوبة لدعم مسيرة الشركات بالإضافة إلى توفير الأجور والمرتبات بالشركات المتعثرة، مما يؤثر سلبا على عوائد القابضة.
4 – خروج عدد كبير من العمالة الفنية المدربة فى السنوات الأخيرة، واحتياج الشركات إلى تعيينات بديلة فضلا عن ارتفاع أعمار العمالة الفنية.
5 – اعتبرت القابضة أن الموازنة بمثابة تعاقد بين الجمعية العامة ومجلس إدارة أى شركة يتم على أساسه تقييم قدرة المجلس على تحقيق الأهداف.
6 – تعظيم الإنتاجية بالشركات التابعة من خلال الاهتمام بالصيانة.
7 – تعظيم استغلال الطاقات المتاحة وتنشيط المبيعات وترشيد النفقات.
8 – دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروعات من خلال المؤسسات المالية.
9 – تنمية الموارد البشرية والاستعانة بالخبرات، بما يضمن تحسين جودة المنتجات والتسويق والبيع لتحقيق المرجو من ضخ الاستثمارات.
10 - مراعاة الدقة فى وضع الافتراضات التى بنيت عليها الموازنة وتنفيذها.
11 - دراسة البدائل المختلفة لتسوية ديون بنك الاستثمار القومى، وبما لا يؤثر على اقتصاديات تشغيلها.
12 – اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو التصرف فى الاراضى غير المستغلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع التركيز على ضخ استثمارات فى بعض الشركات لتحقيق عوائد مناسبة.
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